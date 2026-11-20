Министерство труда США опубликовало окончательное правило, которое упрощает компаниям в различных отраслях классификацию работников как независимых подрядчиков, а не наемных сотрудников. Новый порядок отменяет стандарт, принятый при администрации бывшего президента Джо Байдена, сообщает The Independent.

Новые критерии классификации

Правило вступит в силу в январе — через 60 дней после официальной публикации. Оно предусматривает оценку того, насколько работник находится под контролем компании, а также имеет ли он возможность получать прибыль или нести убытки благодаря собственной инициативе или инвестициям.

По правилам, введенным в 2024 году при Байдене, для определения статуса работника применялся ряд отдельных факторов. Любой из них мог склонить вывод в пользу признания человека наемным сотрудником в соответствии с федеральным законодательством об оплате труда.

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Влияние на компании и работников

Обновленный подход может снизить расходы бизнеса в здравоохранении, грузоперевозках, розничной торговле, а также в сервисах перевозок и доставки через приложения, включая Uber. Такие компании часто сталкиваются с исками, в которых их обвиняют в неправильной классификации работников ради экономии средств. Компании отвергают эти обвинения.

В Министерстве труда заявили, что правило 2024 года имело юридические недостатки, а новый тест устанавливает более понятный стандарт и для работодателей, и для работников. Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что трудовые нормы должны соответствовать изменениям в том, как американцы работают и ведут бизнес.

Согласно данным опросов, наемные сотрудники могут обходиться компаниям до 30% дороже, поскольку имеют гарантии минимальной зарплаты, оплату сверхурочной работы, защиту на случай безработицы, возмещение расходов и другие гарантии, которых нет у независимых подрядчиков. Сторонники отмененного правила считают, что неправильная классификация работников распространена в отдельных секторах, а его отмена может лишить людей базовой правовой защиты.

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