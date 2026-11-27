В США доля одобренных заявлений по программе EB-1A, предназначенной для людей с выдающимися способностями, к середине 2026 года снизилась до 32%. В конце администрации Джо Байдена этот показатель составлял 75%, сообщает The Independent со ссылкой на федеральные иммиграционные данные.

Меньше одобренных заявлений

В первые три квартала 2026 финансового года визу получили около 5 200 человек. За аналогичный период 2024 финансового года таких было почти 8 900.

Виза EB-1A, которую иногда называют «визой Эйнштейна», открывает путь к получению грин-карты людям с национальным или международным признанием в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте. Заявитель обычно должен соответствовать как минимум трём из десяти критериев или подтвердить значительное достижение, в том числе олимпийскую медаль или премию «Оскар». После этого иммиграционные офицеры проводят окончательную оценку всех доказательств.

Оценки юристов

Иммиграционные адвокаты заявляют, что всё чаще получают отказы даже по делам кандидатов с существенными профессиональными достижениями. По их словам, часть юридических фирм из-за большого количества отказов перестала брать такие дела.

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Адвокат Рейчел Баскин считает, что решения о соответствии критериям стали более субъективными. Руководитель направления аналитики и стратегии компании Lawfully Финн Рейнольдс также предположил, что на показатели могли повлиять как усиленная проверка заявлений, так и увеличение количества слабо подготовленных петиций, в том числе созданных с применением искусственного интеллекта или типовых шаблонов.

Программа, которой воспользовалась Мелания Трамп

Мелания Трамп получила статус постоянной резидентки через программу EB-1 в 2001 году, когда работала моделью. В 2018 году The Washington Post ставил под сомнение, соответствовала ли её карьера высоким требованиям программы.

По оценке Рейнольдса, в четвёртом квартале 2026 финансового года доля одобренных заявлений может снизиться примерно до 27%. The Independent обратился за комментарием в Министерство внутренней безопасности США, Белый дом и офис первой леди.

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