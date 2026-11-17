Министерство здравоохранения и социальных служб США обновило правило конфиденциальности HIPAA, чтобы упростить пациентам доступ к собственным медицинским записям и обмен данными. Максимальный срок, в который субъекты, на которых распространяется действие правила, должны ответить на запрос пациента, сократили с 30 до 15 дней, сообщает STAT News.

Доступ пациентов к данным

Обновление правила HIPAA также запрещает выдвигать необоснованные требования к людям, которые хотят подтвердить свою личность для получения медицинской информации. По словам Лусии Сэвидж, бывшей директора по вопросам конфиденциальности в Офисе национального координатора по медицинским ИТ при HHS, около двух третей содержания правила посвящено проблеме индивидуального доступа к записям.

Изменения должны облегчить обмен информацией о здоровье для координации лечения между медицинскими работниками, а также для пациентов, которые хотят получать и передавать собственные данные.

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Стандарты для приложений

Правило также устанавливает стандарты доступа к медицинским записям через новую определенную категорию инструментов — персональные медицинские приложения. К ним могут относиться приложения для поддержания здоровья и сервисы, связанные с фитнес-трекерами.

Офис гражданских прав Министерства здравоохранения и социальных служб США впервые предложил изменения в правило в январе 2021 года. Ведомство обнародовало окончательную редакцию обновления в понедельник.

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