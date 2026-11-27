Исследователи Стэнфордского университета в США создали нанопровода из фосфида ниобия толщиной шесть нанометров, которые потенциально могут заменить медные соединения в микрочипах. Особенность материала заключается в том, что с уменьшением толщины провода его электропроводность возрастает, сообщает Der Spiegel.

Проблема медных соединений

Современные микрочипы содержат километры тонких медных проводов. Их постепенно уменьшали, чтобы повысить производительность чипов, однако с уменьшением толщины медь хуже проводит электричество. Самые тонкие медные провода, используемые в микрочипах, имеют толщину примерно от 10 до 16 нанометров.

Фосфид ниобия — неорганическое соединение ниобия и фосфора. В созданных из него проводах внешние части проводят ток лучше внутренних. Поэтому при миниатюризации вклад поверхностных слоев в прохождение тока увеличивается, а общая проводимость нанопровода улучшается.

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Возможное применение

При дальнейшем развитии технологии такие нанопровода могут позволить создавать более компактные, быстрые и производительные чипы. Они также потенциально будут потреблять меньше энергии, поскольку будут выделять меньше тепла.

Ведущий автор статьи об исследовании, опубликованной в журнале Nature, профессор электротехники Стэнфордского университета Эрик Поп назвал результат работы своей команды прорывом. По его словам, этапы изготовления совместимы с существующими промышленными процессами, что может облегчить коммерциализацию технологии.

Главная научная сотрудница National High Magnetic Field Laboratory и бывшая президент Американского физического общества Лора Грин, не участвовавшая в работе, также считает разработку потенциально прорывной. Эксперты предполагают, что материал в конечном итоге может помочь уменьшить размеры центров обработки данных для искусственного интеллекта и их потребность в охлаждающей воде.

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