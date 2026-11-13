Исследователи Онкологического центра MD Anderson Техасского университета в США создали подробный атлас клеточной среды протоковой карциномы in situ (DCIS) — наиболее распространенной прединвазивной формы рака груди, которую также называют раком нулевой стадии. Ученые проанализировали более 850 тысяч клеток из образцов нормальной ткани молочной железы, DCIS и инвазивного рака груди, сообщает News-Medical.

Что изучали исследователи

DCIS возникает, когда атипичные клетки разрастаются внутри молочных протоков, но еще не распространились на прилегающие ткани. Не все такие поражения впоследствии становятся инвазивным раком, поэтому определение риска для конкретных пациенток остается сложным. Генетические изменения при DCIS уже изучались, однако о микроокружении опухоли — совокупности иммунных клеток, кровеносных сосудов и тканевых клеток вокруг поражения — известно меньше.

Какие изменения выявил атлас

Для исследования применили технологии одноклеточного и пространственного профилирования. Авторы сообщили о значительных изменениях как в раковых клетках, так и в окружающем микроокружении по мере прогрессирования заболевания. Согласно их выводам, некоторые биологические признаки, связанные с инвазивным раком груди, могут появляться раньше, чем считалось прежде.

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Ученые также описали ранее неизвестные кольцеобразные структуры, которые назвали раковыми стромальными петлями. Они состоят из поддерживающих тканевых и сосудистых клеток, окружают очаги DCIS и, согласно данным исследования, создают условия, благоприятные для роста опухоли.

Работа опубликована в журнале Science. Исследователи отметили, что результаты требуют дальнейшей проверки, в частности для оценки того, помогут ли выявленные клеточные признаки предсказывать, какие очаги DCIS имеют более высокую вероятность перехода в инвазивную форму заболевания.

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