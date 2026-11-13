Исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, создали миниатюрную модель человеческой сердечной ткани для изучения наследственной десмин-ассоциированной кардиомиопатии, связанной с мутациями гена CRYAB. Модель воспроизводит концентрацию мутантного белка, близкую к уровню в организме человека. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное 11 ноября в журнале Science Advances.

Модель с механической нагрузкой

Десмин-ассоциированная кардиомиопатия — это наследственное заболевание сердечной мышцы, которое, согласно приведенным данным, поражает примерно одного человека из 2 тысяч в мире. Она связана с мутациями в генах, кодирующих десмин или его белок-шаперон αB-кристаллин, известный как CRYAB. Как считают исследователи, такие изменения могут вызывать неправильное сворачивание десмина и образование токсичных белковых скоплений в клетках сердечной мышцы.

Для создания модели команда использовала человеческие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки с отредактированным геномом, экспрессировавшие мутантный вариант CRYAB. Из полученных кардиомиоцитов ученые сформировали микроинженерные сердечные ткани. В этой системе клетки испытывали механическую нагрузку и сокращались против сопротивления, подобно тому, как это происходит в сердце.

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Агрегация десмина и регуляция кальция

В отличие от кардиомиоцитов, выращенных на плоских лабораторных поверхностях, клетки в тканевой модели вырабатывали десмин и организовывали его подобно клеткам человеческого сердца. В образцах с мутацией исследователи обнаружили больше скоплений десмина и измененное расположение белка.

Дополнительные тесты показали, что ткани с агрегацией десмина также имели нарушения регуляции кальция. Авторы указывают, что это может быть одним из факторов ослабления сокращений сердечной ткани при этой форме кардиомиопатии. Следующим шагом они назвали выяснение того, какие именно белки, участвующие в регуляции кальция, работают неправильно и попадают ли они в токсичные белковые агрегаты.

Проверка потенциального лечения

Ученые также испытали препарат, подавляющий сигнальный путь JAK-STAT. Ранее его тестировали на кардиомиоцитах крыс в двумерной культуре, где он способствовал уменьшению агрегатов десмина. В новой модели малая доза препарата улучшала сокращения мутантных клеток, особенно при более высокой частоте, однако не восстанавливала их до уровня здоровых образцов. При высокой дозе средство оказалось токсичным и для здоровых, и для мутантных клеток.

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