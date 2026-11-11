В США иммиграционные задержания продолжились после того, как демократы получили контроль над следующим Конгрессом на промежуточных выборах. Президент Дональд Трамп заявил, что его кампания по депортации могла быть слишком жесткой, однако министр внутренней безопасности Марквейн Маллин сообщил, что приказы не изменились, а депортации будут продолжены, пишет The Hindu.

В интервью CBS News, записанном 6 ноября, Трамп сказал, что хотел бы достичь договоренностей с демократами по вопросам иммиграции. Через несколько часов после этого он назначил Стивена Миллера, которого издание называет архитектором его жесткой иммиграционной политики, новым главой аппарата Белого дома.

События в Лос-Анджелесе и Флориде

В Лос-Анджелесе утром 7 ноября иммиграционные сотрудники в масках и бронежилетах заблокировали подъезд к отделению неотложной помощи больницы Adventist Health White Memorial Medical Center. Министерство внутренней безопасности не объяснило их присутствие. В то же время прокурор Министерства юстиции в Лос-Анджелесе Билл Эссейли заявил, что агенты доставили задержанного для получения медицинской помощи, а двух человек задержали за нападение на федеральных агентов.

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Больница заявила, что не участвует в иммиграционном контроле и не позволит, чтобы такие действия мешали уходу за пациентами и их безопасности. Активисты также сообщали о задержаниях в Калифорнии, Мичигане и Массачусетсе. Координатор American Friends Service Committee Мария Бильбао сказала, что после выборов каждый день получала как минимум один звонок от задержанного человека в Южной Флориде.

Задержание просителей убежища

В аэропорту Финикса 7 ноября задержали супружескую пару из Аргентины — Густаво Романелло и Агустину Бачегу, которые направлялись на похороны. По словам друга семьи Джонатана Бетчелора, мужчины имеют разрешения на работу и ожидают рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. Оба остаются в центрах содержания, а Министерство внутренней безопасности не предоставило оперативного комментария по этому случаю.

В центральной Алабаме задержали 19-летних братьев-близнецов Луиса и Карлоса Орта-Санторо из Венесуэлы, когда они возвращались в колледж. Родственники утверждают, что у братьев есть действующие разрешения на работу, поданные заявления о предоставлении убежища и нет судимостей. Министерство внутренней безопасности США заявило, что они законно въехали в страну, но превысили разрешенный срок пребывания; их дело рассмотрит иммиграционный суд.

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