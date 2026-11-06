В США троим людям предъявили обвинения в мошенничестве с использованием искусственного интеллекта, которое, по данным прокуратуры, могло позволить похитить у компаний около 129 млн долларов. Как сообщает CBS News, Джейкобу Соаллу, Шерон Хазан и Гаю Шитриту также вменяют отмывание средств и кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Имитация руководителей и адвокатов

Согласно обвинительному заключению, более полутора лет фигуранты схемы нацеливались на тысячи компаний в разных странах. Среди пострадавших в судебных документах названы больничные системы в штатах Миссури и Калифорния, банк в Род-Айленде, британская финтех-компания, компания взаимных фондов в Массачусетсе и производитель кормов для животных во Флориде.

По версии следствия, участники схемы часто обращались в бухгалтерские подразделения компаний. Они отправляли сотрудникам электронные письма якобы от имени генеральных директоров с просьбой помочь провести конфиденциальную финансовую операцию. После этого они организовывали телефонные или видеозвонки, во время которых с помощью ИИ имитировали голос, а иногда и изображение руководителя.

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Средства конвертировали в криптовалюту

Затем сотрудникам предлагали связаться с якобы адвокатом крупной юридической фирмы, которого, согласно материалам дела, также имитировали участники схемы. Соалл, по данным прокуратуры, преимущественно выдавал себя за адвокатов из Великобритании и пользовался написанным от руки сценарием разговора под названием «Lawyer Call».

Человек, выдававший себя за адвоката, поручал сотрудникам переводить крупные суммы на банковские счета в разных странах, утверждается в материалах дела. Затем средства якобы конвертировали в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение, и распределяли между тремя обвиняемыми и другими причастными лицами.

Соалла и Хазан задержали в Испании, а Шитрита — в Великобритании. Запросы США об экстрадиции всех троих все еще находятся на рассмотрении. В случае признания виновными им может грозить до 20 лет лишения свободы, а обвинение в краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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