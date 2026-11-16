В США анализ данных 6531 взрослого в возрасте от 45 до 84 лет без сердечно-сосудистых заболеваний выявил связь между потреблением ультраобработанных продуктов и более высоким риском развития сердечной недостаточности. Каждая дополнительная ежедневная порция таких продуктов была связана примерно с 5% более высоким относительным риском, сообщает Jerusalem Post.

Данные исследования

Анализ был опубликован 9 ноября в журнале JACC: Heart Failure. Для классификации продуктов ученые применили систему Nova. Выявленная связь преимущественно была обусловлена случаями сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

При этом состоянии главная насосная камера сердца становится слишком жесткой, чтобы надлежащим образом расслабляться и наполняться кровью между сокращениями. Национальный институт сердца, легких и крови США относит высокое артериальное давление, ожирение и диабет к состояниям, которые могут способствовать этому виду сердечной недостаточности.

Роль абдоминального жира

Соотношение окружности талии к росту, которое используют для оценки абдоминального жира, статистически объясняло примерно половину выявленной связи с сердечной недостаточностью в целом. Это может указывать на роль механизмов, связанных с ожирением.

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В то же время исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что ультраобработанные продукты непосредственно вызвали сердечную недостаточность. На результаты также могли повлиять другие различия в питании или образе жизни участников.

Различия между продуктами

Ультраобработанные продукты существенно различаются по составу. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что здоровый рацион может включать некоторые цельнозерновые хлеба, йогурты с низким содержанием сахара и ореховые пасты. В то же время многие продукты этой категории содержат значительное количество насыщенных жиров, добавленного сахара или натрия.

В рекомендациях по питанию Американская кардиологическая ассоциация советует отдавать предпочтение минимально обработанным продуктам, а также употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, полезные источники белка и ненасыщенные жиры. Организация также рекомендует ограничивать добавленный сахар и натрий.

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