В США после серии технических сбоев вырос спрос на электрогенераторы, продовольственные запасы и другие товары для подготовки к кризисам. По данным Der Spiegel, который ссылается на анализ инвестиционного банка Mizuho Securities, по состоянию на вечер воскресенья у американского оптового продавца Costco отсутствовало большинство дорогих моделей генераторов.

Спрос на товары для кризисных ситуаций

Аналитик Mizuho Securities Дэвид Беллингер связал активные покупки с недавними проблемами в работе сервисов Microsoft и перебоями в авиасообщении США. Дополнительным фактором, по его оценке, стали апокалиптические предположения, распространявшиеся в социальных сетях. Потребители также активнее покупали продовольственные запасы.

За последние дни в США произошел ряд технических неисправностей. Сначала вышли из строя важные сервисы Microsoft. Затем серьезный сбой в Федеральном авиационном управлении США (FAA) временно парализовал авиасообщение по всей стране. Позже сообщалось о проблемах в нескольких крупных банках, авиакомпании United Airlines и Apple. Перебои также затронули внутреннюю коммуникационную сеть Агентства национальной безопасности США.

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Власти не видят признаков кибератаки

Временная близость инцидентов вызвала в социальных сетях предположения о возможной масштабной кибератаке. Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Exolyt, видео в TikTok с меткой «кибератака» набрали миллионы просмотров. NBC также информировал о созданных с помощью ИИ роликах, которые предупреждали о масштабных отключениях электроэнергии и хаосе и призывали готовить запасы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нет признаков связи между сбоями или причастности к ним хакеров, преступников либо иностранных государств. Компании и ведомства, которых коснулись инциденты, объясняли их техническими проблемами. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сказал Fox News, что не видит признаков приближения кризиса, хотя призвал быть готовыми к разным обстоятельствам.

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