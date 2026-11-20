В Сиэтле, США, экспериментальная генетически ослабленная вакцина против малярии PfSPZ-LARC2 показала 87% эффективности в предотвращении инфекции в ходе клинического испытания первой фазы. Из 22 участников, которых через 12–16 недель после последней дозы намеренно подвергли контролируемому заражению малярийным паразитом, инфекцию выявили у двух из 15 вакцинированных. Все семеро участников группы плацебо заразились.

Как сообщает News-Medical, всех инфицированных участников оперативно и безопасно пролечили. По данным исследователей, вакцина также хорошо переносилась участниками исследования.

Испытание с контролируемым заражением

Результаты представили на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены в Вашингтоне. Испытание проводили UW Medicine и партнеры в рамках Консорциума клинических исследований инфекционных заболеваний при поддержке Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Набор участников начался летом 2025 года.

Дизайн исследования предусматривал намеренное заражение вакцинированных добровольцев и участников группы плацебо живыми малярийными паразитами в тщательно контролируемых условиях. Это позволило напрямую сравнить частоту инфекций в двух группах.

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Как работает кандидатная вакцина

PfSPZ-LARC2 — это живая ослабленная вакцина на основе целого паразита. Она знакомит иммунную систему с широким набором белков паразита, который первоначально развивается подобно обычному возбудителю малярии. В то же время две генетические делеции останавливают его дальнейшее развитие на печеночной стадии.

Для контролируемого заражения использовали штам паразита, отличный от вакцинного: вакцинный штам происходил из Западной Африки, а штам для заражения — из Бразилии. Такой дизайн проверял, способна ли вакцина обеспечивать длительную защиту против разных штаммов Plasmodium falciparum.

Ослабленный штам создали в лаборатории Стефана Каппе в Seattle Children’s, а компания Sanaria Inc. впоследствии разработала его, произвела и довела до клинической стадии.

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