В США в документах, выданных нескольким афганцам, которых могли включить в рейс для депортации через Пакистан в Афганистан, больше не указывали конкретную дату выезда. Некоторых задержанных также перевели из центров подготовки к выдворению в места длительного содержания. По мнению иммиграционных адвокатов, это может свидетельствовать о том, что их не будут принуждать покинуть страну в ближайшие дни. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее федеральный судья временно заблокировал вылет рейса, который должен был доставить группу афганцев в Афганистан или соседний Пакистан. По данным The New York Times, в группу входят более 150 афганцев. Associated Press ранее сообщало, что власти США планировали доставить задержанных в Афганистан через Пакистан.

Опасения по поводу возвращения

После окончания действия временного судебного запрета иммиграционные адвокаты и активисты опасались, что депортации могут состояться в течение недели, начинающейся 16 ноября. Основатель коалиции #AfghanEvac Шон ВанДайвер заявил, что люди почувствовали непрочное облегчение, поскольку власти не предоставили четкой информации об их дальнейшей судьбе.

Среди вероятных пассажиров заблокированного рейса были афганцы, чьи родственники помогали американским военным, женщины, по меньшей мере один гей, а также представители этнического меньшинства хазарейцев. Некоторые из них заявляли, что ранее подвергались избиениям со стороны «Талибана».

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Правозащитная организация Human Rights First предупредила о серьезных системных рисках для афганцев, которых возвращают в Афганистан. Среди них она назвала произвольные задержания, казни, публичные порки, насилие из мести и ограничения основных свобод женщин и девочек.

Реакция властей и Конгресса

Министерство внутренней безопасности США заявило, что исполняет все законные судебные решения. В то же время Служба иммиграционного и таможенного контроля США не комментирует и не подтверждает запланированные операции по выдворению, ссылаясь на операционную безопасность и безопасность сотрудников.

Более 60 членов Конгресса обратились к Министерству внутренней безопасности и Государственному департаменту с призывом отменить рейсы для депортации афганцев или иранцев в их страны — напрямую или через другие государства. В письме подчеркивается, что США не могут возвращать людей в страну, где им угрожают пытки, лишь из-за промежуточной остановки рейса.

По данным издания, афганцы, которых планировали депортировать, вероятно, имеют окончательные распоряжения о выдворении, что юридически позволяет их депортацию. В то же время критики этой политики отмечают: отказ в убежище или неспособность доказать обоснованный страх возвращения не означает отсутствия серьезных рисков для человека в Афганистане.

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