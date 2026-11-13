В США отозвали медовую добавку с незаявленным тадалафилом — The Hill

В США калифорнийская компания Eros Apothecary отозвала диетическую добавку Candy Power For Man Organic Honey после того, как лабораторное тестирование FDA выявило в продукте незаявленный тадалафил. Вещество не было указано на маркировке, а тадалафил применяется для лечения эректильной дисфункции.

Результаты лабораторной проверки

Как сообщает The Hill со ссылкой на уведомление FDA, отзыв начали после того, как лабораторные тесты регулятора выявили тадалафил в добавке. Потребителям рекомендовали немедленно прекратить использование Candy Power For Man и утилизировать остатки продукта. Тем, у кого возникли проблемы со здоровьем после использования добавки, посоветовали обратиться к медицинскому работнику.

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Где продавали продукт

По данным FDA, продукт продавался на eBay с 27 апреля по 20 июля. Добавка была упакована в жёлто-оранжевую упаковку.

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