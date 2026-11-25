В США компания Golden State Medical Supply Inc. добровольно отозвала по всей стране партию таблеток ибупрофена дозировкой 800 мг из-за возможного загрязнения частицами алюминия. Отзыв касается только партии с номером GS069303.

Какие препараты отзывают

Речь идет о таблетках ибупрофена по 800 мг бренда Golden State Medical Supply Inc. Потенциальные частицы алюминия находятся на поверхности таблеток. Как сообщает The Hill, FDA предупредило о возможных рисках в случае дальнейшего использования препарата.

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Возможные риски и возврат партии

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, частицы могут вызвать незначительное раздражение или ссадины слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, в том числе желудка или кишечника. В то же время в FDA отметили, что вероятность нежелательной реакции после использования этого ибупрофена низкая из-за малого размера обнаруженных частиц.

Эта партия была продана компании по поставке медицинских товаров McKesson. Ей рекомендовали изолировать препараты, которых касается отзыв, и вернуть их Golden State Medical Supply Inc. Для получения дополнительной информации об отзыве можно обратиться в компанию по электронной почте.

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