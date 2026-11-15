В США возобновили полеты после почти пятичасовой остановки — France 24

В США возобновили авиарейсы после почти пятичасовой общенациональной остановки полетов. По данным France 24, после возобновления полетов пассажиры все еще ждали и пытались добраться до пунктов назначения. Ситуацию осложнили массовые задержки и отмены рейсов.

Проблемы после возобновления

В видеорепортаже говорится, что возобновление полетов не завершило проблемы для путешественников. Им приходилось преодолевать сложности с организацией поездок после общенациональной остановки полетов. В материале эти трудности описаны как логистические. Речь идет не о новой приостановке полетов, а о проблемах, сохранившихся после их возобновления.

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Видеорепортаж France 24

France 24 опубликовал материал 15 ноября 2026 года. Автор видеорепортажа — Симон Мориц. Продолжительность видео на странице составляет 1 минуту 32 секунды. В кратком описании акцент сделан на положении пассажиров после возобновления рейсов. Это видеоматериал о развитии ситуации в американском авиасообщении.

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