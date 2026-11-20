Исследователи Медицинского колледжа Университета Цинциннати в США обнаружили в изолированных скелетных мышцах мышей путь поглощения глюкозы из крови, который работает без инсулина. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology, сообщает News-Medical.

Механизм, отличный от GLUT4

Авторы назвали обнаруженный механизм mSGLT. Он обладает свойствами, схожими с SGLT2 — транспортером глюкозы в почках, на который воздействуют распространенные препараты для снижения уровня сахара в крови. Вместе с тем ученым еще предстоит установить конкретные ген и белок, отвечающие за работу mSGLT в мышцах.

Чтобы выявить этот путь, команда разработала способ измерения поглощения глюкозы мышечной тканью без инсулина. Исследователи использовали производные глюкозы, которые переносятся транспортерами типа SGLT, но не белком GLUT4. Изолированные мышцы мышей электрически стимулировали к сокращению, имитируя работу мышц. В условиях отсутствия инсулина мышцы поглощали глюкозу через механизм, не связанный с GLUT4.

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Значение для контроля глюкозы

Скелетные мышцы составляют около 40% массы человеческого тела и играют важную роль в регулировании уровня глюкозы. После приема пищи инсулин стимулирует мышцы поглощать и запасать до 90% потребленной глюкозы через GLUT4. Во время физической нагрузки или стресса активные мышцы могут поглощать глюкозу значительно интенсивнее, чтобы обеспечить сокращения энергией.

Вместе со специалистами Медицинской школы Икана при Маунт-Синае ученые также разработали метод измерения поглощения глюкозы с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Следующим этапом станет определение молекулярной природы mSGLT и проверка того, может ли воздействие на этот путь улучшить регулирование уровня сахара в крови.

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