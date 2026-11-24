В США выявили киберинцидент с данными ЦРУ и национальной разведки — Channel NewsAsia
В США Центральное разведывательное управление и Офис директора национальной разведки недавно выявили нарушение кибербезопасности, в результате которого стала доступна часть несекретной информации. Об этом со ссылкой на The New York Times, которая цитирует знакомых с ситуацией людей, сообщает Channel NewsAsia.
Сеть открытых материалов
По данным NYT, несанкционированные вмешательства затронули сеть, которую использовали для поиска важной для разведки информации в публичных материалах без грифа секретности.
Речь идет о сети, предназначенной для анализа открытых несекретных источников и поиска в них данных, которые могут представлять разведывательный интерес.
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Детали инцидента
Какая именно информация была скомпрометирована, пока неясно. В сообщении NYT не приводятся подробности об объеме данных, которых мог коснуться инцидент.
Информация о нарушении кибербезопасности основана на данных людей, знакомых с ситуацией, которых цитирует The New York Times.