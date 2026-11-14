Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, выявили фрагмент белка в крови, который может помочь обнаруживать развитую форму хронической травматической энцефалопатии (CTE) у живых людей. В настоящее время это дегенеративное состояние мозга, связанное с повторными травмами головы, можно окончательно диагностировать только после смерти путем исследования тканей мозга, сообщает The Guardian.

Белковый фрагмент в крови

Исследователи установили, что уровень белкового фрагмента eMTBR-tau243 повышается не только при болезни Альцгеймера, но и при других заболеваниях мозга с накоплением токсичного тау-белка, в частности при CTE. Соавтор исследования Канта Хорие заявил, что результаты потенциально открывают новые возможности для диагностики и лечения CTE у живых пациентов.

Ученые проанализировали образцы крови 11 человек, у которых CTE подтвердили при вскрытии. Уровни eMTBR-tau243 у них были выше, чем у здоровых людей, и росли вместе с тяжестью поражения мозга. Тест с высокой точностью отличал людей с развитой CTE от здоровых участников, однако не смог надежно выявить ранние стадии заболевания.

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Тест еще не валидирован

Авторы исследования подчеркнули, что анализ еще не валидирован для установления диагноза CTE. Если результаты подтвердят более масштабные исследования, такой тест может применяться для наблюдения за людьми с риском CTE и способствовать испытаниям препаратов, которые могли бы помочь при этом состоянии.

CTE особенно распространена в контактных видах спорта, в частности в американском футболе, регби и футболе. В одном из исследований почти у 400 игроков Национальной футбольной лиги США, чьи мозги были переданы для исследования после смерти, признаки CTE выявили в 93,5% случаев. Ранее в этом году Профессиональная футбольная ассоциация рекомендовала профессиональным футболистам не отбивать мяч головой более 10 раз в неделю во время тренировок, а детям до 12 лет вообще этого не делать.

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