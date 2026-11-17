Исследователи Stanford Medicine и их коллеги в США выявили возможные генетические объяснения повторных выкидышей у 30 из 118 семей, чьи потери беременности ранее не имели установленной причины. Как сообщает News-Medical, ученые секвенировали геномы родителей и образцы, полученные после выкидышей, при которых во время пренатального УЗИ не были выявлены хромосомные аномалии или структурные нарушения.

Результаты генетического анализа

В 18 семьях, или 15,3% выборки, команда выявила патогенные или вероятно патогенные варианты генов, связанные с ранним развитием человека. Еще в 12 семьях, или 10,2%, были обнаружены варианты неопределенного значения: имеющиеся данные указывают на возможную связь, однако не подтверждают, что именно эти изменения вызвали потерю беременности.

В 24 из 30 семей по меньшей мере один из родителей был носителем выявленного варианта и обычно не имел симптомов. Авторы отмечают, что передача такого варианта нескольким беременностям может помочь объяснить повторяемость потерь. Всего исследователи идентифицировали варианты в 28 генах: 13 из них ранее связывали со смертью плода или новорожденного, а 15 еще не были описаны в связи с потерей беременности.

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Возможные механизмы

Наиболее распространенной закономерностью, выявленной в 11 семьях, было повреждение обеих копий одного гена. При таком сценарии родители могут быть здоровыми носителями одной измененной копии, тогда как эмбрион наследует по одной такой копии от каждого из них. В отдельных случаях ученые также зафиксировали наследование варианта гена на X-хромосоме мужским эмбрионом, мозаицизм у родителей и ситуации, когда для потери беременности потенциально могла быть достаточна одна поврежденная копия гена.

В исследовании, проведенном в пяти академических центрах, приняли участие 176 семей в 2022–2024 годах. После исключения образцов с хромосомными нарушениями или ДНК недостаточного качества в анализе остались 118 семей. Около 79% потерь произошли в первом триместре, а в 95% беременностей УЗИ не выявило структурных аномалий.

Работа была опубликована 16 ноября в журнале Genome Medicine. Авторы подчеркивают, что варианты неопределенного значения и новые предложенные гены пока не должны быть основанием для отбора эмбрионов или других медицинских решений. Команда продолжает привлекать семьи, чтобы подтвердить причинную связь выявленных генов с потерями беременности.

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