Ученые описали ископаемые останки Infernogallus jamesi — первого известного динозавра, имевшего специализированные приспособления для питания плодами. Останки животного, жившего около 66 млн лет назад в конце мелового периода, нашли в штатах Монтана и Северная Дакота в США, сообщает Cyprus Mail.

Динозавр с попугаеподобным клювом

Infernogallus jamesi был беззубым тероподом длиной примерно 1,5 метра и весом около 11,3 кг — ориентировочно с индейку. Его название означает «адская курица» и отсылает к птичьему облику животного и формации Хелл-Крик, где нашли его окаменелости.

Исследователи располагают почти полным скелетом, а также отдельными костями челюсти и нёба. На самих останках не обнаружили следов перьев, однако ученые считают, что животное было покрыто перьями, основываясь на окаменелостях его близких родственников.

Приспособления к мягкой пище

Палеонтолог Грег Фанстон из Университета Стони-Брук, ведущий автор исследования, опубликованного в Nature Communications, назвал три ключевых признака специализированного рациона. Это строение челюстных мышц для движений вперед-назад во время пережевывания, подвижный сустав, позволявший челюсти выдвигаться вперед, а также гребни и борозды на клюве для разминания и срезания мягких растений.

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Подобные отдельные признаки есть у современных животных, потребляющих мягкую пищу, в частности у попугаев и зеленых морских черепах. В то же время, по словам Фанстона, ни у одного современного животного нет всех трех приспособлений одновременно.

Сосуществование с цветковыми растениями

Динозавр жил в субтропической прибрежной пойме вместе с тираннозаврами, трицератопсами и анкилозаврами. Его рацион мог включать ягоды и костянки — плоды вроде персиков, вишен, манго и оливок.

Ученые отмечают, что появление цветковых растений в меловом периоде создало новый источник пищи для животных. В отличие от многих растительноядных тероподов, перетиравших корм гастролитами — желудочными камнями, Infernogallus и другие ценагнатиды пережевывали пищу. Исследователи предполагают, что такие животные могли способствовать распространению семян, но подчеркивают необходимость дополнительных доказательств.

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