Исследование почти 100 тысяч жителей США выявило тысячи новых генетических вариантов в генах, которые могут влиять на реакцию организма на рецептурные препараты. Работа была проведена на основе данных программы Национальных институтов здравоохранения США All of Us, сообщает STAT News.

Ученые проанализировали 16 фармакогенов — генов, связанных с реакцией на медикаменты. По меньшей мере один вариант в этих генах был у каждого участника исследования. Примерно каждый четвертый участник принимал лекарства, на эффективность или безопасность которых могут влиять такие генетические особенности.

Влияние на лечение

Варианты фармакогенов могут изменять метаболизм препаратов: вследствие этого человеку может потребоваться более высокая или низкая доза, побочные эффекты могут усиливаться или возникать, а в отдельных случаях лекарство может оказаться неэффективным. Выявленные варианты касаются, в частности, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, статинов, препаратов для химиотерапии и антикоагулянта Plavix.

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Старший автор работы, директор Центра клинических фармацевтических наук Питтсбургского университета Филип Эмпи отметил, что генетика не обязательно объясняет каждый случай неэффективности лекарства или побочной реакции, однако она является одним из факторов, которые могут объяснять различия между пациентами.

Разнообразие данных и финансирование

Программа All of Us направлена на сбор генетических данных миллиона американцев разного происхождения. Именно более широкое представительство различных групп позволило выявить варианты, которые не находили в предыдущих исследованиях на базе других геномных баз данных, в частности UK Biobank.

В то же время перспективы программы могут ограничить проблемы с финансированием. Ожидается, что после принятия бюджета Конгрессом США All of Us получит 122 млн долларов — на 80% меньше пикового уровня 2023 года. Сокращения уже повлияли на набор участников, а также заставили программу прекратить предоставление участникам результатов их генетического тестирования. В настоящее время к исследованию привлечено около 5 тысяч детей, но эти данные пока недоступны исследователям.

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