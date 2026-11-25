В США ученые выявили три биологических типа, или биотипа, у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHD), тревожными расстройствами или обоими состояниями. Каждый из них связан с нарушениями в разных нейронных сетях, а традиционные клинические диагнозы не полностью совпадают с этими группами, сообщает ScienceDaily.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, основано на анализе функциональной магнитно-резонансной томографии, а также когнитивных и поведенческих оценок. Команда использовала данные 3508 детей, которым на момент включения в исследование уже был поставлен диагноз ADHD, тревожного расстройства или оба диагноза. Еще 693 участника изначально не имели таких диагнозов, но позднее получили один или оба. Контрольную группу составили 1947 детей, которым такие диагнозы не ставили.

Три биологические группы

Модель искусственного интеллекта проанализировала функциональную связность мозга — то, как взаимодействуют разные его участки. Исследователи выделили два измерения нарушений: когнитивно-поведенческое и эмоционально-внимательное. Различные сочетания этих нарушений сформировали три взаимоисключающих биотипа, то есть каждый ребенок относился только к одному из них.

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Биотип с внешними проявлениями и расторможенностью чаще сопровождался импульсивностью, враждебностью, непослушанием, агрессией и нарушением правил; в этой группе чаще диагностировали ADHD. Биотип с внутренним дистрессом был связан с чувством вины и напряжением, перфекционизмом, симптомами тревоги и депрессии; у этих детей чаще выявляли тревожные расстройства. Смешанный биотип характеризовался большими трудностями с вниманием, раздражительностью и самоповреждением и также чаще сочетался с ADHD.

Признаки до постановки диагноза

У детей, которым ADHD или тревожное расстройство диагностировали позднее, характерные биологические паттерны уже были заметны на первоначальных снимках мозга. Авторы также проверили выводы на отдельной выборке из 224 детей с ADHD или тревожным расстройством из проекта Healthy Brain Network.

Соавтор исследования Юй Чжан отметил, что биотипы не должны заменять диагностику по симптомам. По словам авторов, сочетание клинических оценок с биологическими данными в будущем может помочь раньше выявлять такие состояния и подбирать более индивидуальные методы лечения. Для этого необходимы дальнейшие клинические испытания, которые оценят реакцию разных биотипов на терапию.

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