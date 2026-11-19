В США исследователи Virginia Tech установили, что у участников в возрасте от 18 до 21 года после двух недель диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов снижалась реакция мозга на молочный коктейль. В группе в возрасте 22–25 лет статистически значимых изменений между двумя рационами не зафиксировали, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 22 человека в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе семеро участников не старше 21 года. Участники в случайном порядке проходили каждый из двух двухнедельных рационов, между которыми был четырехнедельный перерыв. В одном из рационов 81% калорий поступал из ультраобработанных продуктов, другой не содержал таких продуктов.

Рационы выровняли по доле макронутриентов: 50% калорий поступало из углеводов, 35% — из жиров, 15% — из белков. Они также имели одинаковые показатели содержания клетчатки, добавленных сахаров, насыщенных жиров, натрия, энергетической плотности и общего качества питания. Калорийность индивидуально подбирали так, чтобы вес участников оставался стабильным.

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Что показала МРТ

До и после каждого периода диеты участникам проводили функциональную МРТ. Во время сканирования они через специальное устройство получали высокообработанный молочный коктейль или раствор без вкуса. В младшей группе после рациона с большим количеством ультраобработанной пищи уменьшалась реакция орбитофронтальной коры на коктейль, тогда как после рациона без таких продуктов она возрастала.

Орбитофронтальная кора участвует в восприятии пищевого вознаграждения, его оценке и принятии решений. Автор исследования Эмма Лесли отметила, что этот участок мозга одним из последних окончательно созревает — в середине или конце третьего десятилетия жизни.

Ранее эта же команда сообщала, что участники в возрасте 18–21 года после ультраобработанного рациона потребляли больше калорий во время шведского стола, даже не испытывая голода. В то же время исследователи подчеркнули: выборка была небольшой, а возрастные различия анализировались как поисковый результат. Связи между изменениями реакции мозга и изменениями объема потребляемой пищи они не обнаружили.

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