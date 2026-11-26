Американские исследователи выявили статистическую связь между курением дедов во время беременности их партнерш и более высокой вероятностью расстройства аутистического спектра у внуков. Схожую ассоциацию также зафиксировали для значительного употребления дедами крепкого алкоголя. Как сообщает News-Medical, исследование носило наблюдательный характер, поэтому не доказывает причинно-следственную связь.

Данные трех поколений

Ученые проанализировали данные 14 059 внуков из Калифорнии, родившихся в 1989–2014 годах, и связали их со сведениями о 7 856 бабушках и дедушках, участвовавших в программе Child Health and Development Studies. Информацию о курении, алкоголе, кофе и чае собирали во время интервью с беременными женщинами в 1959–1967 годах. Они также сообщали о привычках своих партнеров.

Среди участников исследования у 86 внуков было зарегистрировано расстройство аутистического спектра: 72 мальчика и 14 девочек. Исследователи учитывали в анализе, в частности, возраст соответствующего дедушки или бабушки, образование дедов, расовую принадлежность бабушек и год рождения представителей поколения родителей.

Наиболее выраженные ассоциации

Вероятность РАС оценили как почти вдвое более высокую среди внуков, чьи деды выкуривали не менее 20 сигарет в день, по сравнению с внуками тех, чьи деды не курили. Также почти втрое более высокую оцененную вероятность зафиксировали среди внуков дедов, которые выпивали не менее пяти порций крепкого алкоголя в неделю, по сравнению с теми, кто не употреблял крепкие напитки.

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В то же время последняя оценка основывалась лишь на десяти случаях РАС среди участников с таким воздействием, что ограничивает ее точность. Умеренное употребление алкоголя, а также отдельное употребление пива или вина не продемонстрировали четкой связи с РАС у внуков.

Ограничения исследования

Ученые не выявили четкой ассоциации между курением бабушек во время беременности и РАС в третьем поколении. Также не было убедительной связи с употреблением кофе или совокупным употреблением кофе и чая как дедами, так и бабушками.

Авторы отметили, что возможные биологические механизмы остаются неподтвержденными. Среди ограничений работы — небольшое число зарегистрированных случаев РАС, пропущенные данные о воздействиях, возможное недостаточное выявление диагнозов в реестрах, а также вероятное влияние генетических и семейных факторов. Данные о привычках дедов предоставляли их партнерши, что также могло повлиять на точность информации.

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