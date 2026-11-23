Исследователи Johns Hopkins University в Балтиморе, США, выявили связь между более низкой плотностью костной ткани грудного отдела позвоночника и более быстрым ухудшением когнитивных функций в процессе старения. У людей с более низкой исходной плотностью костей также быстрее прогрессировали изменения белого вещества мозга, сообщает ScienceDaily.

Результаты опубликовали в журнале Radiology. Минеральная плотность костной ткани отражает количество минеральных веществ, в частности кальция, в определенном объеме кости. Ее снижение делает кости более хрупкими и повышает риск переломов.

Анализ КТ, МРТ и когнитивных тестов

Ученые использовали данные Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Алгоритм глубокого обучения проанализировал КТ грудной клетки без контрастирования 2086 участников, чтобы определить объемную минеральную плотность грудных позвонков. В итоговую группу вошли 715 человек, для которых также были доступны результаты МРТ головного мозга и когнитивного тестирования.

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Исследователи оценивали два показателя состояния белого вещества: гиперинтенсивные очаги белого вещества и фракционную анизотропию, снижение которой может свидетельствовать об ухудшении микроструктурной организации белого вещества. Данные повторных обследований были доступны для 408 участников в отношении гиперинтенсивных очагов и для 405 — в отношении фракционной анизотропии.

Связь не означает причинности

Более низкая плотность костей в начале наблюдения ассоциировалась с более быстрым снижением общих когнитивных показателей. Она также была связана с более интенсивным накоплением гиперинтенсивных очагов белого вещества в мозолистом теле, которое участвует в исполнительных функциях, рабочей памяти и внимании. В передней ножке внутренней капсулы зафиксировали более выраженное снижение фракционной анизотропии.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто остеопороз вызывает деменцию. Дегенерация костной ткани и изменения в мозге могут быть следствиями общих метаболических процессов старения, в частности инсулинорезистентности, дислипидемии и изменений, связанных с менопаузой. Ученые отметили, что ИИ потенциально может анализировать уже выполненные КТ грудной клетки для оценки плотности позвоночника; в дальнейшем это может помочь выявлять людей, которым может потребоваться дополнительная оценка риска когнитивного снижения.

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