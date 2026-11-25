Исследователи UTHealth Houston в США выявили связь между выраженностью симптомов расстройства аутистического спектра и проблемами с пищеварением у детей. Дети, испытывавшие большие трудности с социальным осознанием и коммуникацией, также чаще имели более выраженные гастроинтестинальные симптомы, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

Ученые обследовали детей в возрасте от 4 до 16 лет с подтвержденным расстройством аутистического спектра. Они собирали образцы крови и кала, оценивали поведенческие особенности и симптомы со стороны пищеварительной системы по результатам клинических оценок и анкет для родителей.

Команда также измеряла показатели воспаления и барьерной функции кишечника, а состав кишечной микробиоты сравнивала с данными детей с типичным развитием и братьев и сестер детей с аутизмом. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

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Почти две трети участников с расстройством аутистического спектра имели существенные гастроинтестинальные симптомы. Среди них — боль в животе, газообразование, стул с неприятным запахом и ночные пробуждения. У детей с более выраженными симптомами аутизма такие жалобы встречались чаще.

Микробиота и поведенческие проявления

Руководитель исследования, профессор и глава отделения гастроэнтерологии, гепатологии и питания Марк Роудс отметил, что дискомфорт из-за запора, диареи или газообразования может проявляться раздражительностью, повторяющимся или самоповреждающим поведением. По его словам, для детей, не использующих речь, это иногда может быть одним из немногих способов сообщить о дискомфорте.

Исследователи также зафиксировали меньшее разнообразие кишечной микробиоты и различия в составе бактерий у детей с аутизмом по сравнению с другими группами. В то же время анализ не подтвердил предположение о том, что выраженность симптомов связана с воспалением кишечника или повышенной проницаемостью его стенок: соответствующие биомаркеры оставались в пределах нормы и не были связаны с выраженностью ни гастроинтестинальных, ни аутистических симптомов.

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