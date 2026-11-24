Исследователи Мичиганского университета в США обнаружили, что курение сигарет, употребление каннабиса и других наркотиков в старшей школе связано с более высоким риском смерти и смертью в более молодом возрасте во взрослой жизни. О результатах работы, опубликованной в American Journal of Public Health, сообщает News-Medical.

Данные пяти десятилетий наблюдений

Ученые проанализировали данные 107 346 американцев, участвовавших в долгосрочном исследовании Monitoring the Future. Респондентов впервые опрашивали в последнем классе школы в 1976–2019 годах, после чего отслеживали во взрослом возрасте. По состоянию на март 2026 года умерли 3773 участника, или около 3,5% выборки.

Подростки, употреблявшие наркотики или алкоголь в 18 лет, чаще умирали и умирали в более молодом возрасте, чем сверстники, воздерживавшиеся от употребления этих веществ. Исследователи учли ряд сопутствующих факторов и одновременное употребление разных веществ, поскольку такое поведение часто сочетается.

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Наиболее выраженные связи — для сигарет и наркотиков

После такой корректировки риск смерти был на 14% выше среди употреблявших каннабис, на 28% — среди употреблявших другие наркотики и на 36% — среди курильщиков сигарет. Эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя также первоначально связывали с ранней смертью, однако эта связь утратила статистическую значимость после учета других видов употребления веществ.

Руководительница исследования, профессор Института социальных исследований Мичиганского университета Меган Патрик отметила, что результаты подтверждают необходимость скрининга, профилактики и вмешательств для подростков, употребляющих психоактивные вещества. В то же время авторы подчеркнули, что будущие исследования должны подробнее объяснить механизмы выявленных связей.

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