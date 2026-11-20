В США производитель роутеров TP-Link не смог получить исключение из ограничений на продажу новых маршрутизаторов иностранного происхождения. Из-за этого компания не может импортировать или продавать на американском рынке свои новые роутеры с поддержкой Wi-Fi 8, сообщает Ars Technica.

Ограничения ввели в марте 2026 года. Они распространяются на новые модели роутеров, которые производятся, собираются, проектируются или разрабатываются за пределами США. Модели TP-Link, одобренные до введения запрета, по-прежнему доступны американским покупателям.

Разрешения для конкурентов

Запросы на исключения, формально называемые условными одобрениями, рассматривают Федеральная комиссия по связи США, Пентагон и Министерство внутренней безопасности. По данным издания, на данный момент выдано 26 таких разрешений на продукцию, в частности Netgear, Asus, Nokia, Zyxel и других производителей.

Разрешения также получили подразделение Starlink компании SpaceX, а Amazon — для роутеров спутникового сервиса Leo и устройств Eero. TP-Link заявила, что планирует собирать все новые роутеры в США, однако разрешения на поставки новых моделей пока не имеет.

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Проверки и претензии

TP-Link была основана в Китае в 1996 году, однако компания заявляет об организационном отделении от китайской TP-LINK Technologies Co., Ltd. Американская структура TP-Link в октябре 2024 года определила Калифорнию своей глобальной штаб-квартирой. По утверждению компании, структуры имеют разных владельцев, руководство и операционную деятельность.

Компания находится в поле внимания американских чиновников из-за заявленных рисков кибербезопасности и вопросов о ее происхождении. Microsoft в 2024 году сообщала, что устройства TP-Link составляли большинство ботнета, контролируемого китайскими киберпреступниками. TP-Link отрицает, что ее продукция является технологией, контролируемой Китаем, и заявляет, что ни одно правительство не контролирует разработку и производство ее роутеров.

В прошлом месяце FCC предупредила TP-Link, что несколько уже одобренных моделей могли превышать установленные ограничения мощности сигнала. Регулятор предварительно установил, что в поданных компанией заявках могла содержаться неверная информация. TP-Link назвала эти случаи единичными и заявила, что четыре упомянутых устройства составляют менее одной трети от 1% общего объема продаж компании в США в этом году.

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