В США 48-летнему Даити О’Коррейну предъявили обвинение в уничтожении имущества американского правительства в связи с инцидентом с военно-транспортным самолетом C-130 Hercules Национальной воздушной гвардии США в аэропорту Шаннон на западе Ирландии. По данным The Guardian, обвинительное заключение на Манхэттене было обнародовано во вторник.

Американские прокуроры утверждают, что О’Коррейн в апреле проник на территорию аэропорта и в самолет, стоявший на рулежной дорожке. По версии обвинения, он перерезал гидравлические линии, разбил приборы в кабине и засыпал шарики в топливные баки.

Самолет признали непригодным к полетам

Стоимость C-130 Hercules, направлявшегося с военной миссией в другую страну, составляла 60 млн долларов. Американские прокуроры заявили, что в результате инцидента самолет стал непригодным к эксплуатации и больше не будет летать.

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Согласно обвинительному заключению, мужчина сломал запирающий механизм на задней двери для экипажа, чтобы попасть внутрь. Предположительно, он закрыл окна самолета гамаками, забаррикадировался в нем, закрепил двери ремнями, кронштейнами и винтами, а также поместил в дверные направляющие шарики, смешанные с эпоксидной смолой.

Разбирательства в США и Ирландии

Ирландская полиция An Garda Síochána задержала О’Коррейна сразу после инцидента. В Ирландии ему предъявили обвинения в причинении преступного ущерба и незаконном проникновении.

Как сообщает AP, О’Коррейн не находится под стражей США, а дата заседания по предъявлению американского обвинения еще не назначена. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы. Глава нью-йоркского офиса ФБР Джеймс Барнакл заявил, что это «не был акт спонтанного вандализма».

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