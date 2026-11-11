В США средние расходы домохозяйств на отопление этой зимой могут вырасти более чем на 7%, а для части потребителей — до 70%. Такой прогноз опубликовала Национальная ассоциация директоров программ энергетической помощи (NEADA), сообщает The Guardian.

Наибольшее подорожание для пользователей мазута

Наиболее ощутимый рост расходов ожидается для почти 5 млн американских домохозяйств, отапливающих жилье мазутом. В основном они расположены на северо-востоке США и на Аляске. По оценке NEADA, сезонные расходы таких потребителей могут вырасти на 70% — примерно до 2977 долларов.

На северо-востоке страны средний счет за отопление, согласно прогнозу, увеличится на 16,9%, или на 221 доллар: с 1311 долларов прошлой зимой до 1532 долларов этой зимой. В регионе сосредоточено наибольшее число пользователей мазута, а цены на электроэнергию являются одними из самых высоких в США.

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Рост расходов на другие виды энергии

Согласно прогнозу ассоциации, расходы на электрическое отопление могут вырасти примерно на 6% — до 1215 долларов за сезон. Счета за отопление пропаном, как ожидается, увеличатся примерно на 5% — в среднем до 1350 долларов.

В NEADA связывают давление на цены со сбоями в мировых поставках топлива на фоне войны с Ираном. Ассоциация также указала, что примерно каждое шестое домохозяйство в США имеет просроченные платежи за коммунальные услуги; совокупная задолженность составляет около 23 млрд долларов. Организация призвала Конгресс предоставить помощь семьям до поступления более высоких зимних счетов.

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