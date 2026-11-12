В США пятилетняя выживаемость детей и подростков с онкологическими заболеваниями к 2017 году достигла почти 90%. В 1975 году через пять лет после постановки диагноза были живы примерно шесть из десяти пациентов. Такие данные привело News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the National Cancer Institute.

Данные более 100 тысяч пациентов

Ученые проанализировали реестровые данные о более чем 100 тысячах пациентов в возрасте от 0 до 19 лет, у которых диагностировали рак в США в 1975–2022 годах. Для анализа использовали базы данных SEER 8 и SEER 17 Национального института рака США. Исследователи оценивали динамику пятилетней общей выживаемости по типам рака и социально-демографическим группам.

Автор исследования, детский онколог Линдси Шварц из детской больницы Ann & Robert H. Lurie в Чикаго, отметила, что прогрессу могли способствовать более точная диагностика, стратификация рисков, клинические исследования, молекулярно направленные препараты и иммунотерапия. В то же время, по ее словам, части пациентов по-прежнему нужны более эффективные и менее токсичные методы лечения.

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Различия между группами и видами рака

В 2000–2017 годах пятилетняя выживаемость по всем типам рака вместе составляла 88% среди белых пациентов неиспаноязычного происхождения, 84,5% среди пациентов латиноамериканского происхождения, 85,6% среди пациентов других расовых и этнических групп и 80,8% среди темнокожих пациентов неиспаноязычного происхождения. Худшие показатели среди темнокожих детей и подростков фиксировали для большинства типов рака.

Пятилетняя выживаемость при остром лимфобластном лейкозе, наиболее распространенном детском онкологическом заболевании, выросла с 43% в 1975 году до 95% в 2017-м. При остром миелоидном лейкозе она составляла около 72%, а при саркомах — около 74%. Исследователи также подчеркнули необходимость пожизненного медицинского наблюдения за людьми, перенесшими рак в детстве: у пациентов, которых лечили от лимфомы Ходжкина в 1970-х и начале 1980-х годов, выживаемость снижалась с 87% через пять лет после диагноза до 63% через 30 лет.

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