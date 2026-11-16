С марта в США внесли как минимум пять законопроектов, предусматривающих регулирование или запрет использования генеративного искусственного интеллекта в предвыборной и политической рекламе. Часть демократов, которые получат большинство в Конгрессе, хочет ввести для таких материалов четкие правила, сообщает The Hill.

Инициативы предлагают разные подходы: обязательно раскрывать использование ИИ, полностью запретить определенные виды такого контента или уточнить, что действующие нормы уже распространяются на генеративные технологии. Конгрессвумен Иветт Кларк в октябре представила REAL Political Advertisements Act, который потребует маркировать политическую рекламу, созданную с помощью ИИ.

Расходы и правила штатов

По данным Wesleyan Media Project, в течение цикла промежуточных выборов на создание и распространение 220 рекламных материалов с ИИ потратили 137 млн долларов. Такие объявления появлялись в 34 штатах, но лишь 27% из них содержали информацию об использовании технологии.

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Исследователи также установили, что 81% этой рекламы создали республиканцы, а 12% — демократы. Сейчас 27 штатов требуют раскрывать применение ИИ в политической рекламе, еще четыре штата полностью запретили его использование, что создает разные правила в зависимости от штата.

Другие предложения и свобода слова

Конгрессвумен Шонтел Браун в октябре внесла законопроект о запрете применения ИИ, если это лишает человека права голоса или обманным способом лишает его такого права. Сенатор Эми Клобушар повторно внесла двухпартийную инициативу, которая запрещает существенно вводящее в заблуждение использование ИИ на федеральных выборах. Сенатор Джефф Меркли предложил запретить ложные избирательные материалы, созданные ИИ.

Другой законопроект — AI Ads Act, внесенный конгрессменом Ро Ханной и сенатором Адамом Шиффом, — предлагает закрепить позицию Федеральной избирательной комиссии, согласно которой контент, созданный ИИ, уже подпадает под законодательный запрет мошеннического введения в заблуждение. Американский союз защиты гражданских свобод предупредил, что новые правила должны быть узко сформулированы, чтобы не ограничивать политические высказывания обычных граждан. В то же время представитель организации отметил, что требование о заметной маркировке с меньшей вероятностью будет противоречить Первой поправке, чем полный запрет.

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