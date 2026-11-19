Совокупный объём установленных в США систем накопления энергии на аккумуляторах превысил 200 ГВт·ч. За первые девять месяцев 2026 года страна добавила 48,3 ГВт·ч новой ёмкости таких систем — на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Electrek со ссылкой на отчёт Ассоциации солнечной энергетики США и Benchmark Mineral Intelligence.

Лидирует Техас

Больше всего сетевых аккумуляторных систем с января по сентябрь ввели в эксплуатацию в Техасе — 12,3 ГВт·ч. Второе место заняла Аризона с 7,7 ГВт·ч, третье — Калифорния с 6,8 ГВт·ч.

Ещё 11 штатов уже за девять месяцев превысили собственные годовые рекорды по установке систем хранения энергии. В этот перечень вошли Колорадо, Массачусетс, Юта, Мичиган, Джорджия, Миссисипи, Вирджиния, Айова, Монтана, Алабама и Иллинойс.

В третьем квартале 2026 года в США установили 14,3 ГВт·ч аккумуляторных систем, что на 1% меньше в годовом выражении. Основную часть — 12,2 ГВт·ч — обеспечили крупные объекты для электросетей. Бизнес и промышленные площадки добавили 1,3 ГВт·ч, а жилой сектор — 746 МВт·ч. Это стало лучшим третьим кварталом для домашних батарей, хотя по итогам девяти месяцев их установки были на 12% ниже, чем годом ранее.

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Прогноз до 2030 года

В сентябре штат Нью-Йорк заключил контракты на восемь аккумуляторных проектов совокупной мощностью около 950 МВт. SEIA и Benchmark Mineral Intelligence прогнозируют, что к 2030 году общий объём систем хранения энергии в электросетях, домохозяйствах и на предприятиях США достигнет 708 ГВт·ч. Это на 3,7% выше их предыдущей оценки.

Производственная мощность США по выпуску аккумуляторных элементов также выросла до 92,4 ГВт·ч — на 50%. В июле начал работу завод в Теннесси, а в октябре — предприятие в Индиане.

По расчётам SEIA с поправкой на инфляцию, солнечная генерация и батареи снизили средние летние оптовые цены на электроэнергию на 42% на рынке Техаса и на 51% в Калифорнии в период с 2021 по 2026 год. В то же время счета домохозяйств росли из-за более высоких расходов на передачу и распределение электроэнергии: на 22% у двух исследованных калифорнийских энергокомпаний и на 3% в выборке поставщиков Техаса.

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