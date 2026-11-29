В США в первой половине 2026 года крупные компании подали 372 заявления о банкротстве — это самый высокий показатель за аналогичный период с 2010 года. Это уже четвертый год подряд, когда число таких заявлений растет, сообщает Fortune со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Ситуация для малого бизнеса также ухудшилась: число заявлений по подглаве V Кодекса США о банкротстве, предназначенной для малых предприятий, за первые девять месяцев года выросло на 46%, по данным Американского института банкротства.

Исследование публичных компаний

Исследователи Института Санта-Фе в 2015 году проанализировали более 25 тысяч публичных компаний Северной Америки за 1950–2009 годы, использовав базу Compustat от S&P. Они установили, что период полураспада типичной публичной компании составляет около десяти лет и почти не зависит от отрасли.

В исследовании прекращение существования компании обычно не означало банкротства. Чаще всего компанию покупали, она объединялась с другой или ликвидировалась. Авторы также установили, что риск прекращения деятельности в конкретный год не зависел от того, как долго компания уже существовала.

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Более быстрая смена лидеров рынка

Продолжительность пребывания компаний в составе индекса S&P 500 также сокращается. По данным консалтинговой компании Innosight, средний срок пребывания в индексе снизился с 33 лет в 1964 году до 24 лет в 2016 году. Главный экономист Apollo Торстен Слок в марте оценил этот показатель примерно в 15 лет, тогда как в 1958 году он составлял 61 год.

Слок связывает тенденцию с ускорением «творческого разрушения», слияниями и выкупами компаний фондами прямых инвестиций. В то же время число публичных компаний, зарегистрированных в США, с 1996 года сократилось вдвое, а стартапы в среднем остаются частными 16 лет — на треть дольше, чем десять лет назад.

По данным Бюро трудовой статистики США, из предприятий, открытых в 2013 году, в 2023 году работали лишь 34,7%. Самый высокий десятилетний уровень выживаемости был в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 50,5%, а самый низкий — в добывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти и газа: 24,5%.

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