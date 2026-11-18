Бывший сенатор-республиканец Норм Коулмен, который является заместителем председателя Совета по оборонной политике Пентагона, столкнулся с вопросами о возможном конфликте интересов. Он одновременно работает лоббистом Саудовской Аравии, старшим советником израильской оборонной компании Kinetica и советником американского оборонного ведомства, сообщает The Guardian.

Министр обороны США Пит Хегсет назначил Коулмена в Совет по оборонной политике в июне. До этого Коулмен помогал Хегсету во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры на должность главы Пентагона.

Совмещение должностей

Помимо работы в консультативном органе Пентагона, Коулмен возглавляет Республиканскую еврейскую коалицию и Congressional Leadership Fund — один из крупнейших суперкомитетов политических действий, поддерживающих республиканцев в Палате представителей. Совет по оборонной политике консультирует руководство Пентагона по вопросам стратегического планирования, модернизации вооружённых сил, региональной оборонной политики и национальной безопасности.

Лоббист Public Citizen Крейг Холман назвал Коулмена «ходячим конфликтом интересов» в Совете по оборонной политике. В то же время он отметил, что совмещение лоббистской работы и консультирования Пентагона само по себе не является незаконным.

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Связи с оборонными подрядчиками

В прошлом году Коулмен стал старшим советником Kinetica — израильской компании в сфере вооружений. Компания приветствовала его назначение в Совет по оборонной политике, заявив, что оно соответствует её подходу к сочетанию оборонной политики, технологического превосходства и инноваций союзников.

По данным издания, Коулмен фигурировал в документах юридической фирмы Hogan Lovells Cadwalader о лоббистской деятельности. В частности, фирма представляла интересы компаний по вопросам систем обнаружения дронов, производства полупроводников и регулирования проектов дата-центров для искусственного интеллекта; в некоторых случаях работа касалась обращений в Пентагон.

Сам Коулмен, Hogan Lovells Cadwalader и Kinetica не ответили на запросы журналистов о комментариях. Изданию не удалось установить точные функции Коулмена в Kinetica.

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