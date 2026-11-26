В США специалисты Детской больницы Лос-Анджелеса призвали детей и взрослых проверить, актуальны ли их плановые прививки, в частности от кори. Причиной назвали риск более масштабных вспышек, если инфицированные люди будут попадать в сообщества с низким уровнем вакцинации, сообщает News-Medical.

Медицинский директор по профилактике и контролю инфекций Детской больницы Лос-Анджелеса Майкл Смит отметил, что вакцинация является наиболее эффективным способом избежать заражения и передачи вируса другим людям. Согласно приведенным в материале данным, две дозы комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи обеспечивают 97% защиты от кори, одна доза — 93%.

Как передается инфекция

Корь распространяется воздушным путем, когда инфицированный человек дышит, говорит, кашляет или чихает. Респираторные капли могут сохраняться в воздухе и на поверхностях до двух часов. Более 90% случаев инфекции приходится на людей, которые не были иммунизированы против кори.

Среди характерных симптомов названы лихорадка, кашель, насморк, покраснение и слезотечение глаз. Через три-четыре дня после появления этих симптомов может возникнуть красная сыпь, которая часто начинается на лице и распространяется вниз.

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Действия после контакта с больным

Если есть подозрение на корь у ребенка, врачи советуют сразу связаться с педиатром, изолировать ребенка в отдельной комнате и не отправлять его в школу или детский сад. Перед визитом к врачу или в отделение неотложной помощи следует позвонить: из-за высокой заразности кори медицинские учреждения должны применять специальные меры инфекционного контроля.

После контакта с инфицированным человеком врач может предложить дополнительную защиту, в частности введение антител против кори. Это необходимо сделать вскоре после контакта и до появления симптомов. Лечение самой кори в основном заключается в поддерживающей терапии, отдыхе и употреблении жидкости.

В материале также указано, что примерно каждый пятый непривитый человек с корью нуждается в госпитализации. Среди возможных тяжелых осложнений — пневмония, энцефалит, который может привести к поражению мозга и потере слуха, подострый склерозирующий панэнцефалит и смерть.

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