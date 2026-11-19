Национальные академии наук, инженерии и медицины США призвали усилить надзор за безопасностью со стороны Федерального управления гражданской авиации США и армии после столкновения регионального самолета American Airlines и военного вертолета возле Вашингтона. Обзор, заказанный Конгрессом и опубликованный 18 ноября 2026 года, показал, что часть выявленных после катастрофы слабых мест в системе безопасности сохраняется, сообщает AeroTime.

Столкновение произошло 29 января 2025 года возле Вашингтона, США. В результате аварии погибли все 67 человек на борту двух воздушных судов. Новый отчет основан на расследовании Национального совета по безопасности на транспорте США и содержит 25 рекомендаций относительно работы аэропорта, военных полетов и предотвращения столкновений в воздухе.

Распределение трафика и пропускная способность

Комитет пришел к выводу, что Федеральное управление гражданской авиации и армия США до катастрофы недостаточно выявляли и устраняли повторяющиеся риски столкновений. Авторы обзора рекомендовали более равномерно распределять рейсы в течение часа, чтобы избегать пиковых периодов движения, создающих дополнительную нагрузку на диспетчеров.

Комитет также предложил более подробно оценить, как авиалайнеры и вертолеты используют загруженное воздушное пространство вокруг Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Конгрессу посоветовали требовать публичной оценки безопасности и пропускной способности аэропорта перед выдачей разрешений на дополнительные рейсы.

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Рекомендации для военных вертолетов

Для военных операций комитет рекомендовал стандартизировать подготовку для полетов в воздушном пространстве Вашингтона и проводить регулярные проверки навыков экипажей. При оценке регулярных учебных полетов также следует учитывать, могут ли их задачи быть выполнены в другое время, по другому маршруту, в другом месте или с помощью симуляции.

В отчете призвали ускорить разработку стандартов и сертификацию систем предупреждения столкновений для вертолетов, а после появления сертифицированных систем — ввести требования по их установке. Приоритет предлагается отдать вертолетам, работающим рядом с самолетами в загруженном терминальном воздушном пространстве. Также рекомендовано в приоритетном порядке внедрять дисплеи и предупреждения ADS-B In для воздушных судов без систем предотвращения столкновений или действующих там, где такие системы недоступны.

После катастрофы Федеральное управление гражданской авиации ограничило движение вертолетов возле аэропорта и снизило почасовой лимит прибытий с 36 до 26. В январе 2026 года ведомство сообщило о повышении лимита до 30 рейсов в час после оценки безопасности и усиления штата диспетчерской вышки. В мае 2026 года управление также заявило, что прекратило применять визуальное эшелонирование вертолетов и самолетов возле загруженных аэропортов, обязав диспетчеров использовать радиолокационное горизонтальное или вертикальное эшелонирование.

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