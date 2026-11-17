Администрация США предложила новые правила, которые, по словам чиновников, должны предотвращать мошенничество, устранять недобросовестных участников и защищать людей, пользующихся Medicare, Medicaid и страховыми маркетплейсами Закона о доступном медицинском обслуживании. Об этом сообщает STAT News.

Ожидаемая экономия

Американские органы здравоохранения заявили, что новые правила могут вернуть налогоплательщикам $90 млрд в течение следующего десятилетия. По данным чиновников Medicare, вся заявленная экономия должна быть получена благодаря одной мере — усилению аудитов планов Medicare Advantage. В то же время эти средства, как отмечает издание, не связывают с прекращением завышения счетов за хосписную помощь или подачей мошеннических заявлений на медицинское оборудование.

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Аудиты планов

Предлагаемое правило предусматривает повторное введение норм времен администрации Джо Байдена, направленных на аудит планов Medicare Advantage. Инициатива все еще остается предложением, а указанная сумма представляет собой прогнозируемую экономию, о которой заявляют американские чиновники.

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