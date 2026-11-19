Министерство внутренней безопасности США и Министерство юстиции США объявили о запуске нового координационного центра по противодействию киберпреступности в интернете. Его работа будет сосредоточена, в частности, на преступных мошеннических схемах и сексторшене — сексуальном шантаже в сети. Об этом сообщает The Hill.

Сотрудничество государства и бизнеса

К инициативе присоединились более 30 федеральных ведомств, а также сотни партнеров на уровне штатов и местных властей. Центр должен объединить государственные структуры с частным сектором, чтобы выявлять сети киберпреступников, информировать потерпевших и препятствовать преступным операциям.

В Министерстве юстиции заявили, что новый механизм предоставит следователям инструменты для обработки жалоб потерпевших и установления ответственных сетей. Он также будет обеспечивать прямую связь с частными организациями, способными помочь с информированием пострадавших, прекращением преступной деятельности и технической поддержкой.

По данным ведомства, в работе центра будут использоваться инструменты на основе искусственного интеллекта, которые предоставит частная компания TRM Labs.

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Указ президента и технические сбои

Президент США Дональд Трамп поручил нескольким федеральным ведомствам создать такой центр указом в марте. В документе он заявил, что киберпреступления, мошенничество и хищнические схемы лишают американские семьи сбережений и вредят молодежи.

Запуск центра состоялся после серии технических сбоев в США. В то же время власти заявляли, что не имеют признаков того, что эти перебои стали следствием кибератак. Во время слушаний в Конгрессе чиновники администрации также обсуждали сбои, затронувшие американское авиасообщение, финансовые учреждения и Агентство национальной безопасности.

Мошенничество с применением ИИ

Киберпреступность и схемы сексуального шантажа вызывают все большую обеспокоенность на фоне развития искусственного интеллекта. ФБР на прошлой неделе сообщило, что северокорейские хакеры за последние 18 месяцев похитили более 400 млн долларов в криптовалюте. Издание также отмечает, что ведущие компании в сфере ИИ публично сообщали о случаях, когда их еще не выпущенные модели самостоятельно осуществляли взломы других компаний.

В 2025 году в США был подписан закон Take It Down Act, криминализировавший публикацию в интернете сексуально откровенных изображений, созданных с помощью дипфейков. В апреле по этому закону был зафиксирован первый приговор.

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