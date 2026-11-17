В Мексиканском заливе примерно в 25 милях от побережья Флориды намеренно затопили бывший океанский лайнер SS United States. Судно, которое легло на дно возле города Дестин, стало крупнейшим в мире искусственным рифом, сообщает Jerusalem Post.

Контролируемое затопление началось примерно в 13:00 и продолжалось девять часов, хотя изначально процесс рассчитывали завершить примерно за час. Лайнер оказался на песчаном дне на глубине около 180 футов. Он стал 21-м и крупнейшим объектом Florida Panhandle Shipwreck Trail — маршрута затонувших судов, который простирается от Пенсаколы до Порт-Сент-Джо.

Новый объект для дайверов

SS United States почти на 80 футов длиннее предыдущего крупнейшего судна на этом маршруте — затопленного авианосца USS Oriskany. По данным туристического департамента округа Окалуса, верхняя палуба лайнера может находиться на глубине 55–60 футов. До нее смогут добраться рекреационные дайверы с сертификатом open-water, однако доступ будет зависеть от окончательного положения корпуса, течений, видимости и местных правил безопасности.

В 2024 году лайнеру грозило выселение с филадельфийской верфи, где он находился 30 лет. После этого округ Окалуса предложил за судно 1 млн долларов. В начале 2025 года его отбуксировали из Филадельфии в город Мобил в Алабаме, где из него удалили материалы, опасные для морской среды.

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История лайнера и рифа

SS United States длиной 990 футов был больше «Титаника» и во время морских испытаний развил скорость 44 мили в час. Из-за снижения пассажиропотока после распространения коммерческой авиации судно вывели из эксплуатации в 1969 году, менее чем через два десятилетия океанских рейсов.

Ученые ожидают, что новый риф быстро начнет привлекать морских обитателей. Профессор морских наук Университета Флоридского залива Майкл Парсонс отметил, что рыбы могут собираться у искусственного рифа в течение нескольких часов или дней, а бактерии и водоросли поселятся на корпусе почти сразу. На маршруте затонувших судов уже фиксировали луцианов, груперов, сериол, рыб-ангелов, барракуд, морских ежей и кораллы.

Некоммерческая организация SS United States Conservancy также планирует создать во Флориде музей возле мест отправления дайверов. Две большие дымовые трубы лайнера демонтировали и планируют включить в музейную экспозицию.

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