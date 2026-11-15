После промежуточных выборов 2026 года в США рекордное число женщин получило места в Конгрессе и посты губернаторов, сообщает France 24. Старший репортёр Politico по вопросам национальной политики Лорен Федор рассказала о росте числа демократок, избранных в Конгресс и на должности губернаторов.

Матери в кампаниях

Федор отдельно упомянула матерей маленьких детей среди кандидаток. По её словам, в разных штатах сформировалось понимание, что матери могут быть убедительными представительницами избирателей.

Журналистка связала это с обеспокоенностью избирателей стоимостью жизни, доступностью и возможностью сводить концы с концами. Именно эти вопросы, по её оценке, стали важными в избирательных кампаниях.

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Риторика демократов

По словам Федор, после поражения на президентских выборах 2024 года демократы изменили подход к предвыборным сообщениям. Она считает, что партия пришла к выводу: политика идентичности, возможно, не является путём вперёд в качестве электоральной стратегии.

По мнению журналистки, сосредоточенность демократов на стоимости жизни способствовала их электоральным успехам в 2025 и 2026 годах. Накануне президентских выборов 2028 года, отметила она, ещё предстоит выяснить, как партия выполнит обещания, данные избирателям.

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