В США ни одна из 99 систем общественного транспорта, получающих федеральное финансирование, не получила высоких оценок по всем показателям доступности для людей с инвалидностью. Это показали новая национальная база данных и интерактивная панель, созданные в Мичиганском университете, сообщает News-Medical.

Четыре показателя доступности

Панель Public Transit Accessibility Dashboard охватывает 99 транспортных систем в 85 городах США. Она содержит данные, которые могут помочь сообществам выявлять барьеры и улучшать доступность автобусов, поездов и других видов транспорта с фиксированными маршрутами.

Исследователи оценивали четыре составляющие: близость транспорта и возможность добраться до многих пунктов назначения, частоту рейсов в соответствии со спросом, доступность стоимости проезда и комфортность взаимодействия с перевозчиком. Эти показатели охватывают разные этапы поездки — от поиска информации на сайте до прибытия в пункт назначения.

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Автор исследования Эрика Твардик, доцент Школы кинезиологии Мичиганского университета и директор Центра инклюзивных сред мобильности, отметила, что данные о доступности общественного транспорта США ранее были фрагментарными, не объединялись на национальном уровне и редко представлялись понятным языком. По ее словам, даже одно препятствие может сделать всю поездку невозможной для пассажира с инвалидностью.

Результаты городов

Наивысшие общие результаты в исследовании получили Вашингтон, Финикс и Сан-Диего. Самые низкие позиции заняли Хэмптон в штате Вирджиния, Аллентаун в Пенсильвании и Анкоридж на Аляске.

Среди городов штата Мичиган Гранд-Рапидс занял 39-е место из 85, Детройт — 50-е, а Флинт — 71-е. Общий статус доступности в панели варьируется от оптимального до недостаточного и учитывает самое слабое звено в опыте пассажира. Инструмент разработали при участии пассажиров с инвалидностью, общественных активистов, исследователей и других заинтересованных сторон; пользователи могут сравнивать города, просматривать карты и загружать данные.

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