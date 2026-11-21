Исследователи Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Беркли в США выяснили, что микропластик и нанопластик при контакте с водой могут образовывать активные формы кислорода. Это высокоактивные молекулы, способные повреждать биологические структуры клеток и тканей. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature, сообщает ScienceDaily.

Активная поверхность пластика

Пластик обычно считают химически стабильным материалом. Однако при разрушении крупных пластиковых предметов на микро- и наночастицы площадь их поверхности существенно увеличивается. Как установили ученые, на границе такой поверхности и воды могут происходить процессы, способствующие переносу электронов и образованию реактивных радикалов.

Вода в этом процессе является не только пассивной средой. Возле гидрофобной, то есть водоотталкивающей, пластиковой поверхности меняется поведение молекул воды и заряженных частиц. Теоретические расчеты и компьютерное моделирование команды из Беркли показали, что в прилегающих слоях воды могут концентрироваться гидроксид-ионы. В таких условиях они легче отдают электроны и образуют гидроксильные радикалы.

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Возможная связь с биологическим вредом

Гидроксильные радикалы являются особенно реакционноспособными частицами, которые могут повреждать биологические молекулы. Авторы работы считают, что выявленный механизм может объяснять часть негативных биологических эффектов, которые связывают с воздействием микропластика на животных и потенциально на людей.

В то же время исследование не устанавливает, что этот процесс вызывает конкретные заболевания у людей. Ученые отмечают, что микропластик может контактировать с водой не только в водоемах или бутилированной воде, но и в крови и клетках организма.

Ранее лаборатория профессора Вэя Миня с помощью лазерной микроскопии выявила в среднем около 240 тысяч видимых частиц пластика в одном литре бутилированной воды; большинство из них составлял нанопластик. Понимание нового механизма в дальнейшем может помочь разрабатывать пластики, менее склонные к образованию реакционноспособных молекул в воде.

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