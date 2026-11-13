В США выяснили, что TRF2 поддерживает восстановление мышц — ScienceDaily

Исследователи Медицинской школы Перельмана Университета Пенсильвании в США установили, что белок TRF2 необходим мышечным стволовым клеткам для сохранения способности восстанавливать поврежденные ткани. При отсутствии этого белка травмированные мышцы лабораторных мышей вместо здоровой ткани накапливали жир и рубцовую ткань, сообщает ScienceDaily.

Белок поддерживает свойства стволовых клеток

TRF2 ранее был известен прежде всего своей ролью в защите теломер — структур на концах хромосом, которые предохраняют их от повреждения. Новая работа, опубликованная в журнале Science Advances, показала, что белок также помогает мышечным стволовым клеткам поддерживать генетическую программу, определяющую их специализацию.

В норме эти клетки преимущественно находятся в неактивном состоянии. После травмы они активируются, размножаются и участвуют в замене поврежденной мышечной ткани. Часть клеток затем снова переходит в состояние покоя, сохраняя резерв для дальнейшего восстановления. Ученые выяснили, что уровень TRF2 меняется при переходах между этими этапами.

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Последствия потери TRF2

Исследователи удалили TRF2 из мышечных стволовых клеток лабораторных мышей. Сначала мышцы животных выглядели нормально, однако со временем количество функциональных стволовых клеток сокращалось. Ученые ожидали, что клетки могут погибнуть, однако они оставались живыми и теряли молекулярные свойства, необходимые для работы именно в качестве мышечных стволовых клеток.

Дальнейшие эксперименты показали, что TRF2 взаимодействует с регуляторными участками генома, в том числе со структурами ДНК, известными как G-квадруплексы. Такое взаимодействие помогает сохранять генетическую программу, необходимую для идентичности и регенеративного потенциала мышечных стволовых клеток.

Исследование мышечной дистрофии

В модели мышечной дистрофии Дюшенна удаление TRF2 из стволовых клеток ускоряло дегенерацию мышц и сокращало продолжительность жизни мышей. Авторы подчеркивают, что результаты пока не означают появления нового лечения для людей, однако указывают на биологический механизм, который потенциально может стать предметом дальнейших исследований терапии мышечной дистрофии.

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