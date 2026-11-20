В США Шон Кернкросс покидает должность национального директора по кибербезопасности Белого дома. Исполняющей обязанности на этой должности станет главный информационный директор Пентагона Кирстен Дэвис, сообщает Deutsche Welle.

Временное назначение

О том, что Кернкросс покидает должность, сначала сообщили Axios и другие американские СМИ. Позже государственный секретарь США Марко Рубио объявил в социальной сети X, что Дэвис станет новым национальным директором по кибербезопасности. Она будет занимать должность в статусе исполняющей обязанности.

Дэвис поблагодарила президента США Дональда Трампа и главу аппарата Белого дома Стивена Миллера за доверие. Она заявила о необходимости модернизировать основы, на которых работает страна, повышать их устойчивость и развивать кадровый потенциал в сфере кибербезопасности.

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Сбои в работе систем

Кадровая смена произошла на фоне серии технологических сбоев в США в течение недели. Перебои повлияли на авиаперевозки, банковские услуги, связь, электронную коммерцию и системы Агентства национальной безопасности. Американские чиновники заявляли, что не имеют доказательств кибератаки.

Трамп выдвинул Кернкросса на должность своего главного советника по политике кибербезопасности и защите данных в 2025 году, после чего Сенат утвердил его кандидатуру. Во время первого президентского срока Трампа Кернкросс работал на различных должностях в Белом доме, а также был руководителем в Республиканском национальном комитете.

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