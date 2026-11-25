В США исследователи установили связь между постепенным повышением уровня глюкозы в крови натощак от молодого до среднего возраста и худшими результатами тестов когнитивных функций. Анализ охватил 2808 участников многолетнего исследования CARDIA, которым в начале наблюдения было от 18 до 30 лет. О результатах сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Три траектории уровня глюкозы

Ученые отслеживали уровень глюкозы натощак в течение примерно 30 лет: в начале исследования, а также через 7, 10, 15, 20, 25 и 30 лет. Среди 2463 человек, у которых не развился диабет 2 типа, у 56% был низкий стабильный уровень глюкозы — 80–85 мг/дл, у 38% — умеренный стабильный уровень в пределах 90–100 мг/дл. Еще у 5,6% показатель вырос примерно с 85 до 110–115 мг/дл.

У 345 участников за время наблюдения развился диабет 2 типа. Средний возраст участников во время 30-летнего визита составлял 55 лет; женщины составляли 56% выборки, а темнокожие участники — 44%.

Результаты когнитивных тестов

После учета демографических факторов и образа жизни люди с траекторией повышения глюкозы и участники, у которых развился диабет 2 типа, хуже выполняли задания на память, скорость обработки информации, исполнительные функции и общий когнитивный показатель, чем группа с низким стабильным уровнем глюкозы.

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Автор исследования Регина Парадела отметила, что связь между повышением глюкозы и более слабыми когнитивными результатами выявили даже среди людей, которые за 30 лет не заболели диабетом 2 типа. По ее словам, это свидетельствует о том, что изменения метаболизма глюкозы могут иметь значение для здоровья мозга раньше во взрослом возрасте, чем считалось ранее.

Данные МРТ и ограничения работы

МРТ головного мозга выполнили 605 участникам. У людей, заболевших диабетом 2 типа, по сравнению с группой низкой стабильной глюкозы выявили меньший общий объем серого вещества и больше аномальной ткани белого вещества. В предыдущих исследованиях такие изменения связывали с более слабыми когнитивными функциями.

В то же время авторы подчеркнули ограничения: когнитивные функции оценивали только на 30-м году наблюдения, поэтому напрямую измерить их ухудшение с течением времени не удалось. Кроме того, МРТ были доступны лишь для части выборки, что ограничило возможность оценить связь между ростом глюкозы и структурными изменениями мозга в небольшой группе участников с восходящей траекторией показателя.

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