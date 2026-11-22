В Стамбуле тысячи людей приняли участие в многокилометровом шествии в защиту свободы прессы и выражения мнений после закрытия нескольких СМИ, близких к оппозиции. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на оппозиционную газету Cumhuriyet.

Шествие за свободу прессы

Участники демонстрации несли плакаты с надписями о том, что прессу невозможно заставить замолчать. К акции призвала крупнейшая оппозиционная партия Yeni.

По данным издания, турецкие СМИ находятся под значительным давлением, а журналистов неоднократно задерживают. На прошлой неделе телеканал Sözcü TV, один из последних телеканалов, близких к оппозиции, передали под принудительное государственное управление.

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Закрытие каналов и блокировка сайта

До этого в Турции закрыли телеканал Halk TV, а доступ к сайту независимого новостного портала T24 заблокировали. Журналист Тимур Сойкан, которого ранее задерживали из-за критики правительства, заявил, что власти пытаются заставить журналистов замолчать, однако им это не удастся.

Сойкан также призвал общественность поддержать сотрудников Halk TV, которые хотят продолжить работу на новом канале YouTube. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» Турция в этом году занимает 163-е место среди 180 стран.

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