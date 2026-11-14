В Стамбуле задержали, а затем отпустили Йонджу Вердиоглу Шик, координатора проектов немецкого Фонда Генриха Бёлля. По словам ее адвоката, женщину обвиняют в политическом и военном шпионаже. После допроса ей также запретили выезжать из Турции, сообщает Deutsche Welle.

Допрос о деятельности фонда

Полиция пришла в квартиру Вердиоглу Шик в Стамбуле вечером в среду и доставила ее на допрос. В опубликованных позднее протоколах нет вопросов, напрямую связанных со шпионажем. Вместо этого прокуратура интересовалась деятельностью Фонда Генриха Бёлля и переводами средств из фонда на ее банковский счет.

Вердиоглу Шик, родившаяся и выросшая в Германии, работает координатором проектов фонда 18 лет. Она организует инициативы, посвященные демократии, правам женщин, меньшинств и ЛГБТК+ людей.

Реакция оппозиции

Муж Вердиоглу Шик Ахмет Шик — журналист-расследователь и депутат левой Рабочей партии Турции (TİP). Он критикует власти и в последнее время расследовал предполагаемый скандал на фондовом рынке, от которого, по сообщениям, могли выиграть члены правящей Партии справедливости и развития и их соратники.

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Критики правительства предположили, что из-за депутатской неприкосновенности Ахмета Шика давление на него оказывается через жену. Сам депутат, реагируя на задержание, написал, что государство без права становится бандой.

Практика обвинений в шпионаже

Deutsche Welle отмечает, что после попытки переворота против правительства Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году обвинения в шпионаже выдвигались против журналистов, представителей оппозиции, правозащитников, сотрудников иностранных посольств, неправительственных организаций и фондов. Такие дела нередко заканчивались оправданиями или приговорами по другим статьям, иногда спустя годы после начала расследований.

Исследователь Немецкого института глобальных и региональных исследований Хаккы Таш считает, что такие дела выполняют внутриполитическую и внешнеполитическую функции. По его словам, для представителей оппозиции и гражданского общества даже контакты с иностранными учреждениями, финансирование или зарплата могут стать предметом расследования.

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