Дроны повредили здание ООН и разрушили дом в столице Судана — The Japan Times
В воскресенье беспилотники атаковали столицу Судана Хартум: они повредили здание Организации Объединенных Наций и попали в жилые дома. Об этом со ссылкой на очевидцев и ООН сообщает The Japan Times.
Взрывы возле аэропорта
Взрывы звучали в районе аэропорта Хартума и в других частях города. По свидетельствам очевидцев, их было слышно примерно с 02:00 до 04:30.
Один из ударов беспилотника разрушил дом, сообщил очевидец. ООН отдельно подтвердила повреждение своего здания в городе.
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Заявление источника в армии
Источник в суданской армии заявил, что беспилотники, атаковавшие Хартум, были запущены с территории Эфиопии. Это утверждение приведено как информация от источника в армии.
В сообщении не указано, кто именно совершил атаку. Сведения об ударах основаны на свидетельствах очевидцев, заявлении ООН и данных источника в армии.