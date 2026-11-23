В воскресенье беспилотники атаковали столицу Судана Хартум: они повредили здание Организации Объединенных Наций и попали в жилые дома. Об этом со ссылкой на очевидцев и ООН сообщает The Japan Times.

Взрывы возле аэропорта

Взрывы звучали в районе аэропорта Хартума и в других частях города. По свидетельствам очевидцев, их было слышно примерно с 02:00 до 04:30.

Один из ударов беспилотника разрушил дом, сообщил очевидец. ООН отдельно подтвердила повреждение своего здания в городе.

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Заявление источника в армии

Источник в суданской армии заявил, что беспилотники, атаковавшие Хартум, были запущены с территории Эфиопии. Это утверждение приведено как информация от источника в армии.

В сообщении не указано, кто именно совершил атаку. Сведения об ударах основаны на свидетельствах очевидцев, заявлении ООН и данных источника в армии.

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