В стратосфере Земли обнаружили 12 частиц пыли, которые, по выводу исследователей, прибыли из пояса Койпера за орбитой Нептуна. Анализ их состава показал признаки взаимодействия с водой, содержащей тяжелые изотопы кислорода, сообщает Space.com.

Следы воды с тяжелым кислородом

Частицы собрал высотный исследовательский самолет NASA ER-2. Их изучала команда под руководством Линдси Келлер, используя электронную микроскопию в Космическом центре имени Джонсона NASA и ионный микрозонд Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В пыли, размер которой не превышал одного миллиметра, обнаружили гидратированные глинистые минералы. Они сформировались при низких температурах, когда вода с тяжелыми изотопами кислорода взаимодействовала с силикатными минералами, обогащенными железом, никелем и сульфидами. В отличие от привычного понимания тяжелой воды, где речь идет о тяжелых изотопах водорода, на этот раз исследователи изучали воду с изотопами кислорода-17 и кислорода-18.

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Пыль из внешней части Солнечной системы

Происхождение частиц из пояса Койпера определили по следам энергетических частиц Солнца на их поверхности. Ученые считают, что пыль постепенно смещалась к Солнцу под действием эффекта Пойнтинга—Робертсона: частицы поглощали солнечное излучение, повторно излучали тепло и теряли орбитальную энергию. Небольшие размеры, масса и скорость позволили этим частицам пережить прохождение через земную атмосферу.

По расчетам команды, верхняя граница соотношения кислорода-18 к кислороду-16 в воде пояса Койпера может быть на 15% выше, чем в земных океанах. Авторы работы предполагают, что резервуар такой воды во внешней части ранней Солнечной системы был изолирован от внутренних областей, возможно, благодаря Сатурну отдельно или вместе с ледяными гигантами. Результаты анализа опубликовали 11 ноября в журнале Science Advances.

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